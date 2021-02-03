Досі не відомо про кількість людей, яких хочуть передати з ОРДЛО - Денісова

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова заявила, що наразі немає точної інформації щодо кількості і місця знаходження осіб, яких раніше планувалося передати з ОРДЛО в односторонньому порядку.

Про це Денісова заявила в ефірі телеканалу «Рада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічого не відбувається. Нам наразі невідомо, де перебувають і яка кількість цих людей, яких хочуть передати», - уточнила український омбудсман.

Вона наголосила, що «ми чекаємо, що 267 людей, які знаходяться в ОРДЛО, все ж таки повернуться додому». Також вона нагадала, що у РФ і тимчасово окупованому Криму незаконно утримуються 109 наших громадян.

«Є громадяни України, які звернулися до мене як Уповноваженого, які хочуть бути переданими в ОРДЛО, і ми можемо запропонувати тій стороні передати цих людей, запропонувати, щоб вони все ж таки розглянули можливість», - повідомила Денісова.

Як повідомлялося, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова 20 січня заявила, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.

21 січня голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі бойовиками полонених українців Медведчуку зупинений.