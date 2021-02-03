Досі не відомо про кількість людей, яких хочуть передати з ОРДЛО - Денісова

Досі не відомо про кількість людей, яких хочуть передати з ОРДЛО - Денісова

Укрінформ
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова заявила, що наразі немає точної інформації щодо кількості і місця знаходження осіб, яких раніше планувалося передати з ОРДЛО в односторонньому порядку.

Про це Денісова заявила в ефірі телеканалу «Рада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічого не відбувається. Нам наразі невідомо, де перебувають і яка кількість цих людей, яких хочуть передати», - уточнила український омбудсман.

Вона наголосила, що «ми чекаємо, що 267 людей, які знаходяться в ОРДЛО, все ж таки повернуться додому». Також вона нагадала, що у РФ і тимчасово окупованому Криму незаконно утримуються 109 наших громадян.

«Є громадяни України, які звернулися до мене як Уповноваженого, які хочуть бути переданими в ОРДЛО, і ми можемо запропонувати тій стороні передати цих людей, запропонувати, щоб вони все ж таки розглянули можливість», - повідомила Денісова.

Як повідомлялося, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова 20 січня заявила, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

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Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.

21 січня голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі бойовиками полонених українців Медведчуку зупинений.

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