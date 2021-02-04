Революція Гідності: цього дня пікетували Раду, яка розглядала зміни до Конституції

7 років тому, під час Революції Гідності, в ніч на 4 лютого 2014 року, ситуація в центрі Києва, на Майдані та вулиці Грушевського залишалася спокійною.

Зранку колона активістів з Майдану вийшла за периметр барикад на вулиці Інститутській і попрямувала у бік Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

У перших лавах колони йшли молоді люди в касках і захисному екіпіруванні. За ними - звичайні мітингувальники з Майдану. Загалом у колоні було понад 1 тис. осіб. Цього дня відкривалась четверта сесія Верховної Ради України VII скликання і опозиція наполягала, щоб на тому пленарному засіданні депутати розглянули акт про повернення до Конституції 2004 року. Проте, засідання тривало не довго - оголосили перерву для узгодження питань порядку денного. Після обіду Віталій Кличко поїхав на зустріч із Віктором Януковичем. Згодом, під час вечірнього засідання парламенту, Кличко повідомив, що на зустрічі з ним Янукович підтримав зміну Конституції, але наголосив, що процес потребує від декількох місяців до півроку.

Цього ж дня українські дипломати оприлюднили заяву, в якій висловили підтримку учасникам Майдану. «Ми, українські дипломати, в рамках акції «Не бійся! Ти українець!», яка розпочалася 3 лютого 2014 року, виявляючи свою гідність, честь і громадянську позицію, висловлюємо солідарність із тими, хто на майданах по всій країні виборює краще майбутнє для України», - йшлося у заяві. Цікаво, що на момент оприлюднення цей документ підписали 17 осіб. А вже наступного дня кількість підписів перевищила 90.

4 лютого на засіданні президії Верховної Ради АР Крим її керівництвом було ініційовано внесення змін до Конституції автономії. Крім того, тодішній спікер кримського парламенту Володимир Константинов дав доручення секретаріату ВР АРК підготувати звернення до Російської Федерації про допомогу і захист.

Ввечері до Києва прилетіла тодішній Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон. Вона відразу провела зустріч з лідерами парламентської опозиції та Віктором Януковичем. Під час зустрічі Ештон заявила, що ЄС готовий делегувати посередників високого рівня на переговори опозиції і влади.