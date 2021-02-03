Перш за все - безпека держави: Денісова прокоментувала санкції проти телеканалів

У Офісі омбудсмена аналізуватимуть ситуацію довкола запровадження РНБО санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна».

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі телеканалу «Рада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо аналізувати цю ситуацію, але я думаю, що перш за все тут – безпека держави. І якщо Рада нацбезпеки має аргументи для того, щоб таке рішення приймати, і Президент це підтримав, то тільки Президент або Верховний Суд може скасувати це рішення», - сказала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалене відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте для захисту національної безпеки.