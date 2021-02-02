Прокурори просять продовжити запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко та Дугарь

Шевченківський райсуд Києва почав розгляд клопотань прокурорів щодо продовження запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, а також строку дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ставимо на обговорення клопотання, які надійшли на суд з боку прокурора щодо продовження запобіжних заходів Антоненку і Кузьменко, і клопотання щодо продовження обов'язків, покладених на Дугарь”, - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.

Нині розпочали свої виступи адвокати обвинувачених.

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До цього суд досліджував письмові матеріали, раніше поданих стороною обвинувачення для розгляду. Зокрема, йдеться про матеріали щодо доручення здійснення досудового розслідування у цьому провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції, щодо визначення групи прокурорів у цій справі і також — постанови про зміни груп прокурорів по справі, витяги з ЄРДР, зокрема той, у якому містяться дані про осіб, яким було повідомлено про підозру; рапорти слідчих у справі, постанови про продовження строків досудового розслідування тощо.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.