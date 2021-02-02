Прокурори просять продовжити запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко та Дугарь
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ставимо на обговорення клопотання, які надійшли на суд з боку прокурора щодо продовження запобіжних заходів Антоненку і Кузьменко, і клопотання щодо продовження обов'язків, покладених на Дугарь”, - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.
Нині розпочали свої виступи адвокати обвинувачених.
До цього суд досліджував письмові матеріали, раніше поданих стороною обвинувачення для розгляду. Зокрема, йдеться про матеріали щодо доручення здійснення досудового розслідування у цьому провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції, щодо визначення групи прокурорів у цій справі і також — постанови про зміни груп прокурорів по справі, витяги з ЄРДР, зокрема той, у якому містяться дані про осіб, яким було повідомлено про підозру; рапорти слідчих у справі, постанови про продовження строків досудового розслідування тощо.
Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.
У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.