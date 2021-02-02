Скарги на «дистанційку»: як діяти, коли дирекція школи не реагує

Кількість батьківських скарг на організацію дистанційного шкільного навчання зменшилася порівняно з весною 2020 року. Повна статистика буде оприлюднена в річній доповіді освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

Про це він повідомив кореспондентові Укрінформу.

«Статистика батьківських скарг на організацію дистанційного навчання активно ведеться від моменту його запровадження. Порівняно з весною 2020 року їх кількість значно зменшилася, але вони все одно надходять. Зараз наша команда готує річну доповідь за результатами роботи, яку буде представлено орієнтовно на початку травня», – сказав Горбачов.

За його словами, найпоширеніші скарги стосуються неналежної організації дистанційного навчання або його повної відсутності.

Горбачов зауважив, що служба освітнього омбудсмена реагує на всі скарги батьків, але передусім радить їм звернутися до керівництва школи.

«Школа має високий ступінь автономії. Директор здатен вирішити проблеми організації дистанційного навчання самостійно. Якщо керівник навчального закладу не відреагував на скаргу, треба звертатися до нашої інстанції», – наголосив освітній омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні через пандемію COVID-19 було запроваджено жорсткий карантин з 8 по 25 січня. Після цього навчання у школах поновилося з дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Водночас у Міносвіти не виключили, що у разі погіршення епідемічної ситуації учні окремих шкіл повернуться до змішаної або дистанційної форми навчання.

В Україні за час пандемії на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, з них за добу 2394.