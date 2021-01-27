Школам семи областей рекомендують перейти на «дистанційку» через негоду

МОН рекомендувало керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей бути готовими до організації освітнього процесу в дистанційній формі через погіршення погодних умов.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в терміновому листі МОН № 1/9-34 від 27.01.2021 за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов.

"Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти)", - йдеться у повідомленні.

Також у МОН наголосили на необхідності перевести у режим підвищеної готовності функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) у цих областях.

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Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Як повідомляв Укрінформ, синоптики попереждають про ускладнення погодних умов у південних областях до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня.

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