Жодна школа у Києві не зачинена на карантин

Із понеділка всі комунальні школи міста відновили навчання у звичайному режимі, й на сьогодні всі вони працюють.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті працюють всі школи, жодна з них не зачинена на карантин. На дистанційному навчанні перебуває один клас у одній із шкіл", - сказав Кличко.

За його словами, загалом хворих на коронавірус школярів у Києві – 108. Також хворіють 89 педагогів.

Кличко повідомив, що у дитячих садках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 38 груп у 34 садках.

"Жоден садочок не перебуває на карантині. Наповненість дітей у дитсадках – понад 60%", - додав він.

Кличко зауважив, що усі заклади мають чіткий алгоритм дій у випадку виявлення хворих у них. Ухвалювати рішення про закриття школи або садка на карантин може керівництво закладу за рекомендації санітарних лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу виявили ще 437 хворих на коронавірус. Загалом за період пандемії підтверджених випадків захворювання у столиці 127 076.