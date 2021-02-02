Оголошений у розшук ексголова ДАБІ сам прийшов до прокуратури

Ексголова ДАБІ сам у вівторок з'явився до Київської міської прокуратури зі своїми адвокатами для проведення процесуальних дій.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі поінформувала Київська міська прокуратура.

“Ексголова Державної архітектурно-будівельної інспекції України 02 лютого 2021 року з'явився до Київської міської прокуратури зі своїми адвокатами для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження за фактом пособництва у підробленні офіційного документа та його використанні”, - йдеться у повідомленні.

Дії ексвисокопосадовця органом слідства кваліфіковано ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ. Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України повідомили про підозру за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документа та використанні його при призначенні на посаду.