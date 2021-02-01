Підроблений диплом: екскерівника ДАБІ оголосили у розшук
Як передає Укрінформ, про це повідомили у прокуратурі Києва.
За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.
«Надалі, після отримання підробленого диплома, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України», - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, експосадовця неодноразово викликали до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу він не з’явився.
У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою та його оголошено у розшук, наголосили в прокуратурі.