Трьом експосадовцям Кристалбанку оголосили підозру у розкраданні 11 мільйонів

У столиці правоохоронці повідомили про підозру у справі розкрадання 11 млн грн коштів АТ «Кристалбанк» трьом експосадовцям цього банку.

Про це у Телеграмі інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом колишнім посадовцям АТ «Кристалбанк», викритим у пособництві в заволодінні коштами банку на суму майже 11 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між банком та приватним підприємством був укладений кредитний договір, відповідно до якого в заставу банка передано нежитлові приміщення загальною площею 1400 кв. м по вулиці Кадетський Гай, а також сільськогосподарська продукція.

Але, як встановило досудове розслідування, підприємство-позичальник, діючи у змові з керівниками двох департаментів АТ «Кристалбанк» та фахівцем управління контролю кредитних ризиків цього ж банку, передали як забезпечення кредиту неіснуючі приміщення та продукцію, які фактично ніколи не зберігалися на складі.

«Згідно з висновком судової економічної експертизи, внаслідок неповернення кредитних коштів банку завдано збитків на суму майже 11 млн гривень», - уточнили в установі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.