Ексголову податкової Верланова кличе на допит НАБУ

Національне антикорупційне бюро викликає на допит на 11 лютого на 11:00 ексголову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Як передає Укрінформ, відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ.

“Повістка про виклик Верланова Сергія Олексійовича, 06.08.1981 року народження, Вам необхідно прибути 11.02.2021 об 11 год. 00 хв., до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у допиті в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000221 від 20.10.2020”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 26 січня Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що не ховається від НАБУ і проживає в Німеччині за адресою. яка відома детективам.

Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому очільнику Державної податкової служби України у недоотримання держбюджетом понад 2 млрд грн.

Раніше ексголова Державної податкової служби Сергій Верланов у коментарі «Громадському радіо» заявив, що йому збираються повідомити про підозру. Водночас він стверджував, що його справа має бути підслідна НАБУ.

15 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України готується вручити підозру Сергію Верланову.

Підозра стосуватиметься порушень під час часткового скасування донарахувань за податковою перевіркою компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг».

26 січня деякі ЗМІ повідомили про те, що НАБУ оголосило Верланова у розшук. Також повідомлялли, що детективи НАБУ ведуть досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Верланова в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», використанні ним влади та службового становища, що завдало істотної шкоди державним інтересам.