Ексголові Податкової оголосили підозру через бюджетну «діру» у 2 мільярди

Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому очільнику Державної податкової служби України у недоотримання бюджетом понад 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

«Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому голові ДПС України у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам», - інформують у прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

Раніше ексголова Державної податкової служби Сергій Верланов у коментарі «Громадському радіо» заявив, що йому збираються повідомити про підозру. Водночас він стверджував, що його справа має бути підслідна НАБУ.

15 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України готується вручити підозру Сергію Верланову.

Підозра стосуватиметься порушень під час часткового скасування донарахувань за податковою перевіркою компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг».