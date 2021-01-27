Ексглава податкової Верланов про оголошення у розшук дізнався у Німеччині

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що не ховається від НАБУ і проживає в Німеччині за адресою, яка відома детективам.

Як передає Укрінформ, про це Верланов написав у Фейсбуці, коментуючи інформацію зі ЗМІ щодо оголошення його в розшук.

"Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому очільнику Державної податкової служби України у недоотриманні бюджетом понад 2 млрд грн.

Раніше ексголова Державної податкової служби Сергій Верланов у коментарі «Громадському радіо» заявив, що йому збираються повідомити про підозру. Водночас він стверджував, що його справа має бути підслідна НАБУ.

15 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України готується вручити підозру Верланову.

Підозра стосуватиметься порушень під час часткового скасування донарахувань за податковою перевіркою компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг».

26 січня деякі ЗМІ повідомили про те, що НАБУ оголосило Верланова у розшук. Також повідомляли, що детективи НАБУ ведуть досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Верланова в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», використанні ним влади та службового становища, що завдало істотної шкоди державним інтересам.