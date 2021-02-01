Стан деяких відділень «Охматдиту» близький до аварійного - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що уже в цьому році необхідно повноцінно запустити новозбудований корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та зробити новий проєкт подальшого функціонування її як єдиного медичного простору.

Про це він зазначив на зустрічі із заступником міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком та генеральним директором Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимиром Жовніром, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми розуміємо, що корпуси лікарні не відповідають сучасним будівельним нормам, а стан деяких відділень близький до аварійного. Наше завдання в цьому році – повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні та зробити новий проєкт подальшого функціонування Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» як єдиного медичного простору, в якому надається медична допомога як вагітним, так і дітям», – сказав Зеленський.

За його словами, «Охматдит» – це заклад, який має визнання далеко за межами України, це лідер дитячої медицини, в якому повинні впроваджуватися найкращі новітні практики для лікування дітей.

Президент зауважив, що МОЗ до кінця першого кварталу 2021 року має подати йому на розгляд обґрунтування кількості закладів, які за своєю функціональністю відповідатимуть «Охматдиту» та входитимуть до мережі міжрегіональних дитячих лікувально-діагностичних центрів із багатофункціональною інфраструктурою.

За даними ОП, під час зустрічі співрозмовники зупинилися на питанні дефіциту та розпорошеності високопрофесійних кадрів, що перешкоджає отриманню необхідної медичної допомоги за принципом «замкненого циклу», на чинних планувальних рішеннях, які не дають змоги побудувати безпечний внутрішньолікарняний маршрут пацієнта.

Також було обговорено проблему недостатнього технологічного забезпечення обласних дитячих лікарень та відставання в розвитку технологій, через що, як розповіли в Офісі глави держави, лише 14% дитячих лікарень виконує понад 50% операцій високої складності.

Як повідомлялося, 29 липня 2020 року Президент Володимир Зеленський та глава МОЗ Максим Степанов відкрили другу чергу нового корпусу дитячої лікарні «Охматдит».