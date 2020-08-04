Новий корпус "Охматдиту" та школи Києва прикрасили smart-муралами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
«На річницю діяльності Освітнього Хабу міста Києва ми вирішили подарувати навчальним закладам міста красиві арт-об’єкти. У цьому нам допоміг провідний київський художник Віталій Гідеван. Він створив прекрасні малюнки на фасадах шкіл у різних районах столиці з Єнотиком, який є символом Освітнього Хабу міста Києва. Ці мурали не тільки красиві, вони ще й мотивують дітей до навчання. А останній, найбільший мурал, площею майже 100 квадратних метрів, ми розмістили у самому серці НДСЛ «Охматдит» – нехай наш Єнотик підтримує та надихає дітей з усієї України, які приїздять у Київ на лікування», – зазначив в.о. заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
Відкриття smart-муралу біля нового корпусу "ОХМАТДИТ" Фото: Володимир Тарасов
За словами в.о. головного лікаря НДСЛ «Охматдит» Юрія Довбні, новий мурал має ще й корисну функцію.
«Ми щиро вдячні міській владі за такий чудовий подарунок. Цей мурал ми попросили розмістити таким чином, щоб його бачили дітки, які будуть проходити лікування в новому корпусі, який нещодавно розпочав свою роботу. Але окрім естетичної складової, цей мурал містить і корисну. За допомогою QR-коду, який розташований на табличці поруч із муралом, і діти, і їхні батьки зможуть швидко перейти на портал Освітнього Хабу міста Києва і безкоштовно отримувати корисні знання. Для малечі є онлайн дитячий садок, школярі можуть дізнатись про професії майбутнього, а батьки – отримати найзатребуваніші навички ХХІ століття, які стануть у нагоді як на роботі, так і вдома», – додав Довбня.