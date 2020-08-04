Новий корпус "Охматдиту" та школи Києва прикрасили smart-муралами

Протягом літа на фасадах шкіл у різних районах Києва та на новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» з’явились «розумні» мурали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«На річницю діяльності Освітнього Хабу міста Києва ми вирішили подарувати навчальним закладам міста красиві арт-об’єкти. У цьому нам допоміг провідний київський художник Віталій Гідеван. Він створив прекрасні малюнки на фасадах шкіл у різних районах столиці з Єнотиком, який є символом Освітнього Хабу міста Києва. Ці мурали не тільки красиві, вони ще й мотивують дітей до навчання. А останній, найбільший мурал, площею майже 100 квадратних метрів, ми розмістили у самому серці НДСЛ «Охматдит» – нехай наш Єнотик підтримує та надихає дітей з усієї України, які приїздять у Київ на лікування», – зазначив в.о. заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Відкриття smart-муралу біля нового корпусу "ОХМАТДИТ" Фото: Володимир Тарасов

За словами в.о. головного лікаря НДСЛ «Охматдит» Юрія Довбні, новий мурал має ще й корисну функцію.

«Ми щиро вдячні міській владі за такий чудовий подарунок. Цей мурал ми попросили розмістити таким чином, щоб його бачили дітки, які будуть проходити лікування в новому корпусі, який нещодавно розпочав свою роботу. Але окрім естетичної складової, цей мурал містить і корисну. За допомогою QR-коду, який розташований на табличці поруч із муралом, і діти, і їхні батьки зможуть швидко перейти на портал Освітнього Хабу міста Києва і безкоштовно отримувати корисні знання. Для малечі є онлайн дитячий садок, школярі можуть дізнатись про професії майбутнього, а батьки – отримати найзатребуваніші навички ХХІ століття, які стануть у нагоді як на роботі, так і вдома», – додав Довбня.