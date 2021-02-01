Малюська: Як мінімум до цьогорічного ЗНО змін правил правопису не відбудеться

Міністр юстиції Денис Малюська наголошує, що рішення ОАСК про визнання протиправною постанови Кабміну «Питання українського правопису» та її скасування не набрало законної сили, відповідно, український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці міністра у Фейсбуці.

«Щодо «скасованого» (насправді ні) українського правопису. Минулого четверга Окружний адміністративний суд м. Києва виніс судове рішення, яким визнав протиправною та скасував постанову Кабінету Міністрів України «Питання українського правопису» від 22/05/2019 №437. Зазначене вище рішення не набрало законної сили і не набере найближчим часом, оскільки ми подамо на нього апеляційну скаргу. До закінчення розгляду нашої апеляції постанова Кабміну залишатиметься чинною. Тобто український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним», - зазначив Малюська.

За його словами, це також означає, «що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО».

«Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО. Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться», - вважає міністр юстиції.

Також він висловився щодо мотивів суду, який ухвалив рішення щодо українського правопису, затвердженого 2019 року.

«Ми ще не отримали судове рішення ОАСК і тому можу лише здогадуватись щодо аргументації суду, але навіть ці здогадки говорять про те, що особливої «зради» не відбулось», - вважає Малюська.

Він припускає, що «скоріш за все постанова КМУ була скасована з міркувань порушення тодішнім Кабміном у травні 2019 року процедури під час її прийняття. У тому числі у зв’язку з тим, що закон, який надавав право КМУ приймати таку постанову, було визнано неконституційним».

«Це означає, що навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться – його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним», - додав міністр юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису.

За інформацією херсонського адвоката Дмитра Ільченка, ОАСК 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

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Згодом у суді поінформували, що в ході розгляду справи ОАСК було встановлено, що «Кабінет Міністрів при ухваленні постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

«З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - йшлося у повідомленні суду.

Зі свого боку заступник міністра юстиції Валерія Коломієць поінформувала, що уряд оскаржить рішення ОАСК, яким він задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», котрою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».