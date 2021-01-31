В Україні завтра стартує реєстрація на основну сесію ЗНО

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться у понеділок, 1 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, до 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

Додатковий період реєстрації на ЗНО триватиме з 6 по 18 травня. Додаткова сесія ЗНО для окремих категорій учасників відбудеться з 29 червня по 16 липня”

Оголошення результатів з хімії — до 4 червня, з іноземних мов до 18 червня, з математики та фізики до 22 червня, з української мови, української мови та літератури, історії України та біології — до 25 червня, з географії — до 30 червня.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

Участь в основній сесії ЗНО безкоштовна. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.