Формат ДПА цьогоріч визначатиме Рада – з огляду на карантин

Рішення про формат проведення державної підсумкової атестації в 2021 році буде приймати Верховна Рада у березні, з урахуванням епідемічної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“МОН як інституція, яка визначає засади державної політики в галузі освіти та науки, не може приймати рішення, які регулюються не наказами МОН, а визначені нормативними документами найвищого рівня — законами України. Тому рішення про зміну формату проведення державної підсумкової атестації буде прийматися виключно на рівні Верховної Ради”, - сказав Бойко.

Він нагадав, що наприкінці 2020 року Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій розглянув декілька сценаріїв проведення ЗНО/ДПА відповідно до епідемічної ситуації в країні та кілька форматів проведення ДПА.

“Комітет ухвалив рішення розглянути формат проведення ДПА на найближчих засіданнях, але не раніше березня, з огляду на розвиток епідемічної ситуації в країні, запровадження або ослаблення протиепідемічних карантинних заходів”, - зазначив Бойко.

Він порадив майбутнім абітурієнтам не чекати рішення, про те чи буде скасовано ДПА, а опановувати навчальний матеріал з тим, щоб успішно скласти ЗНО та вступити до омріяного вишу.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669). Згідно із законом, у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнені від проходження державної підсумкової атестації.