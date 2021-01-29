МОЗ оновило свій список – у «червоній» зоні 63 країни

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон за рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 29 січня цей показник становить169,7.

До червоної зони віднесено 63 країни, де цей показник вищий, та 11 країн, щодо яких немає даних про захворюваність на COVID-19. У червоній зоні опинилися, зокрема, Угорщина, Російська Федерація, Румунія, Канада, Австрія, Польща, Білорусь, Італія, Франція, Бразилія, Велика Британія, США та інші.

Водночас у зеленій зоні опинилися Туреччина, Вірменія, Норвегія, Фінляндія, Єгипет та ін.

Як повідомляв Укрінформ, за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 211 593 особи, за останню добу зафіксовано 5181 новий випадок інфікування.