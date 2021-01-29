Прокуратура відкрила дві справи за «плівками Лероса» - адвокати

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження за заявою юристів, поданою в інтересах народного депутата України Гео Лероса, після опублікування ним певних аудіозаписів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує юридична компанія «Міллер».

«Зареєстровано два кримінальні провадження за заявою, поданою в інтересах народного депутата України Гео Лероса. Заяви про вчинення кримінальних правопорушень, подані нашими юристами в інтересах Гео Лероса, стосуються ймовірних дій народного депутата України Миколи Тищенко та Дениса Комарницького», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження за такими статтями: ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем); ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 КК України (Готування до хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

У компанії нагадали, що раніше в розпорядження Гео Лероса потрапили записи розмов невстановлених осіб, голоси яких схожі на голоси народного депутата Миколи Тищенка та бізнесмена Дениса Комарницького, і частину цих записів Лерос опублікував 2 жовтня 2020 року на своєму Ютуб-каналі.

«Під час розмови невстановлені особи, зокрема, обговорюють своє корупційне минуле та готування до нападів на народних депутатів України Гео Лероса та Олександра Дубінського. Чоловіки з голосами, схожими на голоси Тищенка та Комарницького, обговорюють «тіньові схеми» й публічну дискредитацію своїх опонентів», - уточнюється у повідомленні.

За інформацією юристів, у розмовах також згадується проведення обшуків у Комарницького, «пов'язаних з корупцією навколо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту», і що чоловік із голосом, який, імовірно, належить Комарницькому, дякує, ймовірно, Тищенку за допомогу у вирішенні інциденту з Подільсько-Воскресенським мостом та обшуком у нього в офісі.

На думку адвокатів, з розмови можна припустити, що до вирішення цього питання причетні перші особи держави.

«7 жовтня 2020 Гео Лерос оприлюднив другу частину відеозаписів. На плівках невстановлені особи обговорюють напад на Гео Лероса та Олександра Дубінського. Зокрема, в розмові йдеться про застосування такого знаряддя вчинення протиправного діяння, як газовий балончик, облиття зеленкою, “обійми” та “пробіжки в кайданках” із Гео Леросом», - зазначається у повідомленні.

Наразі здійснення досудового розслідування у цих двох кримінальних провадженнях делеговано Головному управлінню Національної поліції у Києві.

«В подальшому нами буде ініційовано проведення допитів, призначення судової експертизи аудіозаписів для ототожнення осіб за фізичними параметрами голосу, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень», - поінформували у компанії «Міллер».

Як повідомлялося, народний депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни парламенту 30 вересня заявив, що має передані йому Службою безпеки аудіозаписи, на яких нібито є докази підготовки нападу на нього і ще одного народного депутата.

7 жовтня Гео Лерос опублікував аудіозаписи розмов нібито Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького. Зокрема, на записах звучать розмови про можливий напад на Лероса.

Зі свого боку Тищенко повідомив, що відправив запит до СБУ для надання держохорони народному депутату Гео Леросу.

1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Лероса.