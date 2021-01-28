Україна — у трійці країн Ради Європи за кількістю позовів до ЄСПЛ

Україна є третьою серед країн-членів Ради Європи за кількістю позовів, які розглядає Європейський суд з прав людини.

Про це заявив президент ЄСПЛ Роберт Спано на пресконференції 28 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

За статистикою Суду, 70% справ, які нині розглядаються, стосуються чотирьох країн: Російської Федерації, Туреччини (кількість заяв зросла на 27% у порівнянні з 2019 роком), України та Румунії.

Президент ЄСПЛ повідомив, що станом на кінець 2020 року на розгляді міжнародної судової інстанції перебувало 62 тис. справ.

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«Без незалежних суддів у наших державах-членах конвенційна система (дотримання положень Європейської конвенції з прав людини – ред.) не могла би функціонувати», - відзначив президент ЄСПЛ один із демократичних принципів, які відстоює Рада Європи.

Як повідомлялося, Україна упродовж кількох років входить у трійку країн, включно із РФ та Туреччиною, за кількістю позовів проти неї у ЄСПЛ.