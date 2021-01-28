Педагоги та батьки склали «портрет ідеального вчителя»

Опитування щодо очікувань від сучасних педагогів відбулось у межах національної кампанії «Класний вчитель», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОН.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 642 респонденти з усіх областей України, які самостійно відносили себе до умовних груп батьків (мають дитину шкільного віку) чи вчителів (я вчитель; я вчитель і маю дитину шкільного віку; в моїй сім’ї є вчителі).

На думку більшості опитаних українців, учитель має надихати, розуміти та поважати учнів, уміти розкривати їхній потенціал і бути відкритим до спілкування та постійного самовдосконалення.

За даними МОН, бачення ідеального педагога батьками і вчителями здебільшого сходиться. Проте є і невеликі відмінності в очікуваннях. Так, учителі його головною рисою вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів. Зокрема, на думку батьків, сучасний вчитель має:

поважати кожного учня, однаково ставитися до всіх – 72%；

вміти зацікавити навчанням, надихати учнівство – 70%；

розуміти дітей, вміти знаходити з ними спільну мову – 67%；

бути здатним розкривати учнівський потенціал – 51%；

бути комунікабельним, відкритим до спілкування – 48%；

бути терплячим – 43%；

турбуватися про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%；

вміти оригінально викладати – 33%；

вміти розв’язувати конфлікти – 31%；

досконало знати свій предмет – 30%；

бути вимогливим до учнівства – 22%.

Респондентам також пропонувалося оцінити вплив кожного з учасників освітнього процесу на запровадження нових стандартів навчання. За результатами більшість із них дійшли висновку, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – шкільні адміністрації. Найменший вплив, на думку респондентів, мають батьки та представники громадськості.

Крім того, під час опитування респондентам пропонувалося оцінити важливість завдань, що стоять перед школою. Оцінки вчителів та батьків повністю збіглися. Пріоритетними вони визнали комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.

Також учасникам опитування пропонувалося визначити затребувані компетентності вчителя, залежно від завдань, які перед ним стоять. Найбільш визначальними для створення безпечного й здорового освітнього середовища респонденти – і батьки, і вчителі – визначили одні і ті самі компетенції:

- забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі；

- турботу про здоров’я та емоційний стан учнів；

- вміння організувати освітній простір, що надихає.

Різниця між цими групами полягає лише в тому, що головним для вчителів є забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі (74%), а для батьків – турбота про здоров’я та емоційний стан учнів (63,3%).

Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня обидві групи респондентів назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно. Іншими визначальними компетенціями стали:

орієнтація на вікові та індивідуальні особливості дитини (56% батьків та 56% вчителів)；

творчий підхід до навчального процесу (50% батьків та 55% вчителів)；

організація ефективної взаємодії учнівства в колективі, спонукання їх до співтворчості (47% батьків та 58% вчителів).

У жодному освітньому середовищі немає місця булінгу та конфліктам. Так думають і батьки, і вчителі. Щоб запобігти їх появі, педагог повинен:

поважати кожну дитину (72%)；

володіти навичками профілактики таких проявів (58%)；

вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).

Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.

Бачення і вчителів, і батьків зійшлося також щодо іншого важливого завдання – налагодження вчителями партнерських відносин з учасниками освітнього процесу, де основні визначальні компетентності:

комунікабельність – 64%；

вміння вирішувати конфлікти – 63%；

відповідальність, терплячість та самоконтроль – 60%.

Найголовнішими навичками педагогів у контексті впровадження інновацій у навчальному процесі є:

бажання та прагнення вчителів до розвитку, а саме здатність навчатись впродовж життя – 70%；

використання творчого підходу до викладання – 65%；

готовність до змін – 63%.

Опитування відбулося за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Програми ЄС «Прямуємо разом» і проєкту «Навчаємося разом» у межах комунікаційної кампанії «Нове покоління вчителів» за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Опитування не є соціологічним, оскільки неможливо було забезпечити контроль за вибіркою. Воно проводилось методом анонімного анкетування, посилання на яке поширювалось на різних інтернет-майданчиках та в соціальних мережах. Відповідно, результати представляють думку користувачів інтернету, підкреслили в Міносвіти.

Мета опитування – допомогти зрозуміти, чого українці очікують від учителів, якими саме компетенціями та якостями, на їхню думку, ті мають володіти, а також встановити, якою мірою педагоги впливають на впровадження нових стандартів навчання у порівнянні з іншими учасниками освітнього процесу.