Ціни на електроенергію: ОАСК розгляне оскарження рішення Кабміну 25 лютого

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження встановленої Кабінетом Міністрів ціни на електроенергію для побутових споживачів та призначив підготовче засідання на 25 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя столиці до Кабінету Міністрів України щодо оскарження окремих положень Постанови, якою було встановлено фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів на рівні 1,68 грн. за 1кВт⋅год. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 25 лютого 2021 року», - ідеться в повідомленні.

За інформацією суду, позивач просить суд скасувати підпункти 3 та 4 пункту 2 Постанови КМУ №1325 від 28 грудня 2020 року. На його думку, уряд під час їх ухвалення порушив низку законів, а також не дотримався положень Регламенту Кабінету Міністрів.

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Як повідомлялося, 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив постанову №1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483», якою встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів з 1 січня по 31 березня 2021 року – 1,68 грн/кВт год.