Фонд соцзахисту для осіб із інвалідністю перейменували - закон

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність до законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт №3964 підтримав 321 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Законом вносяться зміни до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення».

Передбачається перейменування Фонду соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Згідно з пояснювальною запискою, перейменування відбувається з метою приведення назви Фонду соціального захисту інвалідів у відповідність до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 листопада 2020 року ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» (№3965), яким внесено аналогічні зміни до інших нормативних актів.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів. Так, запропоновано змінити назву на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.