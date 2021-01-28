Як отримати житлову субсидію. Нові правила

Куди звертатися, які документи потрібно мати, хто може і хто не може на неї претендувати

З 1 січня 2021 року в Україні змінилися правила отримання та умови подання для отримання житлових субсидій.

Укрінформ вирішив розповісти, як саме тепер можна оформити субсидію, куди звертатися і кому надається ця послуга.

1.КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ?

Особа, яка зареєстрована (проживає) у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання).

З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Для оформлення субсидії онлайн потрібно перейти за посиланням «Оформлення субсидії онлайн» на цій сторінці .

У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

2.ЯКІ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА ПОДАТИ, АБИ ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?

Громадянин надає:

*заяву про призначення житлової субсидії (за встановленою формою),

*декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою),

*договір найму (оренди) житла (за наявності),

*довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

Заява і декларація можуть бути надіслані поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.

Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених Положенням, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати особі, яка звертається за призначенням житлової субсидії, подати додаткові документи, які не передбачені Положенням, але необхідні для розгляду комісією.

3. ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЙ?

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги є більшою за визначений для них обов’язковий платіж.

Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

* обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

* середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

* дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);

* отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247, до завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і місяця, що настає за місяцем, у якому відмінено карантин, замість 20% базової норми плати за житлово-комунальні послуги застосовується 15%.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

4. КОМУ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ?

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

У разі, коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника).

Також за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування субсидія може бути призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Також комісії можуть приймати рішення щодо неврахування при призначенні субсидії окремих осіб з числа зареєстрованих, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

Крім того, 16 грудня 2020 року на засіданні Уряду було удосконалено порядки надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а саме:

* надано можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

* надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, та особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (раніше житлова субсидія їм призначалася лише за рішенням комісії);

* розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ ,,Ощадбанк” та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів;

* встановлено порядок повернення надміру (помилково) виплачених громадянам пільг та житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

5. КОМУ СУБСИДІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ?

Субсидія не призначається коли:

* загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також за винятком житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що загальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку, а також житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках);

* будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги, крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує 50 тис гривень;

* якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;

* якщо у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді, за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

* якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

* у разі отримання від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Житлова субсидія у такому випадку призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку;

* якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

За наявності зазначених вище умов рішення про призначення (непризначення) субсидії може бути прийняте спеціальними комісіями при місцевих органах влади на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

6. МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

В листопаді 2019 року замість звичайних субсидій в Україні перейшли на монетизовану форму виплати.

Отже, як це працює.

Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. Суму пільги розраховують, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на суму впливають ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо, а саме - видає готівкою або переказує на рахунок «Ощадбанку».

Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик написав відповідну заяву до органу соцзахисту.

Пільговик, який отримав готівку, сплачує за спожиті комунальні послуги повну суму платіжки. Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою, мають справу з безготівковим розрахунком.

Якщо у вас безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за вас здійснює АТ «Ощадбанк», а частину ви сплачуєте самостійно. Орган соцзахисту самостійно надасть всю інформацію «Ощадбанку», який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, та інформує пільговика через смс-повідомлення.

Перерахування коштів «Ощадбанком» надавачам послуг здійснюється у наступній послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Таким чином, «Ощадбанк» здійснює перерахунок коштів не за пропорційним принципом (коли за кожну послугу проводився розрахунок у рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом – коли спочатку проводиться оплата за тепло, газ, електроенергію тощо.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.

Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити, «Ощадбанк» надішле в смс (із розмірами доплати за кожним видом послуги).

Рух коштів за вашим обліковим записом можна відстежувати в особистому кабінеті на сайті «Ощадбанку».

ДОВІДКОВО

Станом на середину січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств, при цьому середній розмір нарахувань їм за місяць становить близько 1633 грн.

Окрім того, майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25% до 100% - залежно від категорії пільговика (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Як оформити субсидію в умовах карантину Укрінформ уже писав.

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Фото з відкритих джерел