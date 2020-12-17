В Україні змінили деякі правила надання субсидій

Кабінет Міністрів удосконалив порядки надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що уряд надав можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, та особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як уточнюється, на сьогодні житлова субсидія їм може призначатися лише за рішенням комісії.

Окрім того, Кабмін розширив перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів та встановив порядок повернення надміру (помилково) виплачених громадянам пільг та житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Як відомо, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).