Мінцифри запустило серіал про кібергігієну на держслужбі

Міністерство цифрової трансформації України запустило серіал "Основи кібергігієни", розроблений в рамках проєкту "Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки".

Як передає кореспондент Укрінформу, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації серіалу сказала: "Сьогодні ми представляємо новий освітній серіал, який присвячений темі кібергігієни та правилам безпеки в інтернеті, яких важливо дотримуватись державним службовцям та, зокрема посадовим особам органів місцевого самоврядування. Відсьогодні цей освітній серіал вже доступний безкоштовно на платформі "Дія.Цифрова освіта".

За її словами, курс був створений у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Українською школою урядування в рамках проєкту "Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки", який реалізовується координатором проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки урядів Великої Британії та Німеччини.

Як сказав координатор проєктів ОБСЄ в Україні посол Генрік Вілладсен, кібергігієна - це сукупність практик, які користувачі та адміністратори можуть застосовувати для покращення своєї безпеки в інтернеті, коли переглядають веб-сторінки, надсилають та отримують електронні листи та взагалі користуються інтернетом. Він зауважив. що дотримання кібергігієни дозволяє захистити персональні дані користувачів та обладнання, яке вони використовують або до якого мають доступ.

"Цей онлайн-курс, який ми сьогодні презентуємо, є черговим кроком на шляху до вдосконалення спроможності державних установ України навчати державних службовців належної кібергігєни", - сказав Вілладсен.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що серіал є частиною загальної короткострокової програми з підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевих органів самоврядування. Зокрема окрім теоритичного курсу будуть проводитися практичні навчання на базі Української школи урядування. Практичну частину програми заплановано на квітень 2021 року.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України розробило Національну стратегію онлайн-захисту дітей, що базується на верховенстві права, гендерній рівності, партнерстві, підтримці та на міжнародній підтримці.