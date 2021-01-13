Мінцифри анонсувало запуск платформи е-демократії ВзаємоДія

Міністерство цифрової трансформації навесні 2021 року запустить національну онлайн-платформу е-демократії ВзаємоДія.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

"Розвиток електронної демократії - це один із пріоритетів уряду та Міністерства цифрової трансформації разом з усіма членами Кабінету Міністрів. Ми націлені на те, що ця єдина платформа стане відкритою для комунікації між органами виконавчої влади і людьми, які долучатимуться до ухвалення рішень", - розповіла Рабчинська.

Вона додала, що запуск платформи запланований навесні цього року.

За словами заступниці міністра, протягом 2021-2023 року на ВзаємоДії стануть доступні такі сервіси: подання е-звернення та е-запиту, відстеження їх статусу та отримання відповіді в електронному вигляді; електронні громадські консультації щодо змісту нормативно-правових актів; е-петиції до уряду, онлайн відстеження їх статусу та отримання результатів розгляду в електронній формі; конкурси на участь у проєктах інститутів громадянського суспільства, що фінансуються з бюджету; пілотний запуск е-голосування за членів громадських рад в органах виконавчої влади; подання запитів на проведення експертизи діяльності органів виконавчої влади; подання проєктів до участі в конкурсах на фінансування з всеукраїнського громадського бюджету; доступ до урядової інформації.

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Рабчинська пояснила, що в першу чергу на платформі з'явиться інформація з актуальними контактами органів виконавчої влади, публічні звіти топчиновників, конкурси проєктів інституту громадянського суспільства, а також можливість подати запит на громадянську експертизу. "Насправді де-не-де ця інформація вже присутня. На майданчику ми об'єднаємо її, це буде єдина платформа на якій буде доступна вся інформація", - пояснила заступниця міністра.

Своєю чергою державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема зазначив, що ВзаємоДія стане одним із ключових інструментів реалізації нової національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. "Ми очікуємо, що і проведення прозорих конкурсів, і реалізація нових проєктів, і багато аспектів комунікації держави з організаціями громадянського суспільства будуть відбуватися на платформі", - розповів Ярема.

Він додав, що на платформі буде доступний модуль, де можна буде отримати актуальні дані щодо центральних органів виконавчої влади, адресну інформацію щодо публічних консультацій, та звіти про використання бюджетних коштів і моніторингові оцінки проєктів, на які кошти були спрямовані.