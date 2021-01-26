В Україні важливо виховати культуру вакцинації - Шмигаль

В Україні важливо виховати культуру щеплення - для цього проводитимуть комунікацію з різними групами населення.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо виховати культуру вакцинування у людей, тому що сьогодні за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися. Але насправді це надзвичайно важливий елемент протидії коронавірусу", - сказав глава уряду.

Він додав, що в Україні проводитимуть комунікацію з різними групами населення для заохочення до щеплень проти коронавірусу.

Як раніше повідомляв Шмигаль, Україна найближчим часом очікує перші 200 тисяч доз вакцини від глобального фонду COVAX, аби вже у лютому почати вакцинацію. проти COVID-19

У січні Кабінет Міністрів визначив британське агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником COVID-вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.

Фото: kmu.gov.ua