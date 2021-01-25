Під Офісом Президента вимагають зниження «комуналки»

Під будівлею Офісу Президента в Києві відбувається акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Як передає кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь близько сотні осіб.

Учасники акції вимагають знизиту ціну на газ до 3 грн за кубометр, скасувати підвищення цін на електроенергію. Крім цього, вони вимагають від влади націоналізувати облгази. Також під ОП вимагають відставки Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами організаторів, участь в акції беруть громадяни з різних міст України. Після акції під ОП протестувальники планують влаштувати автопробіг до дачі Президента Володимира Зеленського.

Організатори наголошують, що планують надалі влаштовувати акції проти підвищення тарифів, зокрема перекривати дороги в різних містах України.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.