В СБУ кажуть, що на ремонті судна «Держгідрографія» розікрали ₴8 мільйонів

Служба безпеки України викрила та блокувала протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт судна, призначеного для обслуговування об’єктів критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

Як зазначається, співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що корабель належить держустанові «Держгідрографія» і використовується для навігаційного гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства на внутрішніх водних шляхах та у прибережних зонах Чорного та Азовського морів.

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Оперативники спецслужби задокументували, що у 2018 році за результатами проведених державних закупівель був укладений договір між держустановою і підрядною організацією. Згідно з умовами угоди, Держгідрографія перевела на рахунок виконавця робіт передоплату в розмірі 11,7 мільйона гривень. Натомість роботи були виконані лише на 3,6 мільйона, а решта була привласнена керівником комерційного підприємства.

Через протиправні дії комерсанта державі завдано збитки на 8 мільйонів гривень.

СБУ виявила розкрадання бюджетних коштів на 8 млн грн під час ремонту судна «Держгідрографія» / Фото: СБУ

Наразі за матеріалами СБУ Київською місцевою прокуратурою №7 керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.