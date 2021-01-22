Поліція склала вже понад 78 тисяч «маскових» протоколів

Співробітники поліції склали вже більш як 78 тисяч адміністративних постанов за недотримання маскового режиму.

Про це очільник Національної поліції Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Укрінформ.

"Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають у транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс", - уточнив Клименко.

Він поінформував, що на коронавірус у Нацполіціі вже перехворіли більш як 15 тисяч осіб, 21 людина померла.

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"Це молоді люди, до 40 років. Частина з тих, хто вже перехворів на коронавірус, мають інші проблеми зі здоров'ям. Ми серйозно ставимося до цієї проблеми. Введено карантин чи ні - ми виконуємо свою функцію, в першу чергу. В той самий час, якщо від поліції залежатиме дотримання маскового режиму та інших карантинних вимог, то поліція робитиме все необхідне, щоб зберегти здоров'я наших громадян", - сказав очільник НПУ.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня почали діяти посилені жорсткі карантинні обмеження, введені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. У цей час забороняється, зокрема, робота підприємств громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, установ культури.