СБУ торік ліквідувала 15 нарколабораторій і вилучила понад ₴500 мільйонів контрабанди
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Крім того, Службою безпеки та за її матеріалами вилучено предмети контрабанди та виявлено порушення митних правил на загальну суму 511 мільйонів гривень.
В СБУ зауважили, що часто предметом контрабанди є наркотичні засоби: 64 такі факти за рік викрили співробітники СБУ. Серед них, транзитне переміщення через Україну 750 кілограмів каптагону, відомого як «бойовий наркотик Ісламської держави».
СБУ заблокувала також 7 контрабандних поставок великих партій кокаїну через морський порт «Південний». Наркокартелі переховували наркотик зокрема у контейнерах з фруктами.
За напрямом протидії іншим видам контрабанди СБУ розпочала за рік 78 кримінальних справ. Зокрема, на Харківщині викрито злочинне угруповання, що займалося контрабандою в Росію військової продукції, а на Житомирщині – групу, яка налагодила механізм мінімізації податків під час митного оформлення імпортних автомобілів.
Протидіяла СБУ і контрабанді культурних цінностей. Наприклад, викрила спробу незаконного вивезення з України до Євросоюзу унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, датованого 1860 роком, і 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.
Як повідомлялось, за минулий рік СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання, 30 з яких займалися наркобізнесом.