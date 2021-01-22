СБУ торік ліквідувала 15 нарколабораторій і вилучила понад ₴500 мільйонів контрабанди

Упродовж 2020 року Служба безпеки України ліквідувала 15 нарколабораторій, вилучила з незаконного обігу 1704 кілограми наркотичних засобів, понад 76 кілограмів психотропних речовин та 955 кілограмів прекурсорів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Крім того, Службою безпеки та за її матеріалами вилучено предмети контрабанди та виявлено порушення митних правил на загальну суму 511 мільйонів гривень.

В СБУ зауважили, що часто предметом контрабанди є наркотичні засоби: 64 такі факти за рік викрили співробітники СБУ. Серед них, транзитне переміщення через Україну 750 кілограмів каптагону, відомого як «бойовий наркотик Ісламської держави».

Читайте також: СБУ затримала на хабарі заступника начальника департаменту Киïвводоканалу

СБУ заблокувала також 7 контрабандних поставок великих партій кокаїну через морський порт «Південний». Наркокартелі переховували наркотик зокрема у контейнерах з фруктами.

За напрямом протидії іншим видам контрабанди СБУ розпочала за рік 78 кримінальних справ. Зокрема, на Харківщині викрито злочинне угруповання, що займалося контрабандою в Росію військової продукції, а на Житомирщині – групу, яка налагодила механізм мінімізації податків під час митного оформлення імпортних автомобілів.

Читайте також: СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму

Протидіяла СБУ і контрабанді культурних цінностей. Наприклад, викрила спробу незаконного вивезення з України до Євросоюзу унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, датованого 1860 роком, і 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

Як повідомлялось, за минулий рік СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання, 30 з яких займалися наркобізнесом.