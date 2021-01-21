СБУ затримала на хабарі заступника начальника департаменту Киïвводоканалу

Працівники Служби безпеки України затримали під час одержання хабаря заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у представника комерцiйної структури 38,2 тисячі доларiв за погодження дозволiв на розмiщення об'єктiв зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує Киïвводоканал.

Працівники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу у розмірі 9,1 тисячі доларiв. Затримали посадовця у службовому кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабаря у розмiрi 14,7 тисячі доларiв.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Раніше ПрАТ "АК "Київводоканал" повідомило, що у головному офісі компанії відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві.