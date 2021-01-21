На Банковій прокоментували звільнення заступника Уруського за п’яне водіння

В Офісі Президента привітали рішення Кабінету Міністрів щодо звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заявили, надалі має наступити відповідальність за водіння у нетверезому стані та непокору поліції.

Про це йдеться в заяві ОП, повідомляє Укрінформ.

«Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність», - зазначив заступник керівника Офісу глави держави Роман Машовець.

В ОП нагадали, що працівники патрульної поліції зупинили Немілостівого за підозрою у водінні в стані сп'яніння, однак він, за даними ОП, не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це.

«Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію», – відзначив Машовець.

В ОП запевнили, що Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону. Зазначається, що перебування на високій державній посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом держави й Кабінет Міністрів відреагував швидко й однозначно.

"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону", - додали в ОП.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у четвер звільнив із посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що патрульні поліцейські зупинили заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Чоловік, схожий на Немілостівого, нібито відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть зчинив бійку з патрульними.вості Віталія Немілостівого.

Патрульна поліція підтвердила цю інформацію.