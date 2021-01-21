МОЗ представить Нацстратегію контролю онкозахворювань до 2030 року

Міністерство охорони здоров'я винесе на розгляд громадськості, а згодом на розгляд Кабінету Міністрів Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Захворюваність та смертність, спричинені онкологічними захворюваннями, можна знизити шляхом загальнодержавного системного підходу до профілактики, раннього виявлення, доступної діагностики та лікування (онкологічних захворювань — ред.)... Виключно з метою реалізації такого підходу і було розроблено проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року... Найближчим часом вона буде виставлена на громадське обговорення, потім - врахування думок, які висловлені під час цього громадського обговорення, ми дуже швидко приймемо відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів. У нас уже готовий відповідний, під цю стратегію, план заходів. Головний результат, якого ми хочемо досягти, — суттєве зменшення кількості людей, які помирають від онкозахворювань”, - сказав Степанов.

За його словами, Нацстратегію розробляла робоча група українських фахівців, яка враховувала наявні в країні ресурси, а також рекомендації місії ВООЗ та МАГАТЕ, які були присвячені оцінці системи онкологічної допомоги в Україні. До створення стратегії, за словами Степанова, були також долучені пацієнтські організації.

Реалізація Нацстратегії передбачається протягом 2021-2030 років на основі визначених стратегічних цілей буде розроблений план реалізації довгострокових, середньострокових і короткострокових заходів.

Зокрема стратегія передбачає первинну профілактику онкологічних захворювань шляхом зниження впливу факторів ризику та покращення поінформованості населення, імунізацію населення від канцерогенних вірусів, таких як гепатит С та вірус папіломи людини, популяризацію здорового образу життя.

Також стратегія передбачає раннє виявлення онкозахворювань.

“У нас дуже великий відсоток онкологічних захворювань саме на 3-4-й стадії - більше 35%. При ранньому виявленні набагато кращий прогноз для пацієнта”, - наголосив Степанов.

За його словами, це реалізація програми скринінгу з раннього виявлення колоректального раку та раку шийки матки, рання діагностика і лікування раку молочної залози, рівноправний доступ до діагностики та лікування онкологічних захворювань, забезпечення мультидисциплінарного підходу, створення та оновлення національних клінічних протоколів і настанов, розвиток ядерної медицини, яка виявляє пухлини, метастази і рецидиви та оцінює ефективність терапії.

Також Нацстратегія передбачає розвиток психологічної підтримки на всіх етапах діагностики та лікування, психологічну, фізичну і соціальну реабілітацію пацієнтів онкологічного профілю.

Окрім цього, передбачається удосконалення системи реєстрації раку, лікувальних закладів та результатів спостереження за пацієнтами онкологічного профілю для відстеження динаміки та оцінки результатів контролю онкологічних захворювань.

За словами Степанова, реалізація передбачається через взаємодію Національного канцерреєстру з електронною системою охорони здоров'я, удосконалення механізму збору даних та медичних записів у закладах охорони здоров'я.

Також Нацстратегія передбачає підвищення рівня професійної освіти лікарів, середнього медичного персоналу, інших медичних працівників та працівників з немедичною освітою з метою раціонального збільшення кількості і якості кадрових ресурсів. Планується оновлення освітніх програм з урахуванням кращого світового досвіду, проведення наукових досліджень, у тому числі клінічних, з подальшим використанням результатів контролю онкологічних захворювань.

Окрмі цього, Нацстратегія включає розвиток допомоги онкохворим пацієнтам та підтримки їх доглядників на всіх рівнях надання медичної допомоги, доступ до послуг паліативної допомоги на всіх рівнях надання меддопомоги, створення нових спеціальностей, таких як лікар паліативної допомоги, медична сестра паліативної допомоги та відповідних навчальних програм.