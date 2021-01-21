Посол: Україна продовжує переговори про постачання вакцин зі США

Посольство України в США ще влітку провело підготовчі переговори з компаніями Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson щодо отримання вакцини від COVID-19, зараз вони тривають на рівні МОЗ.

Про це повідомив посол України у США Володимир Єльченко, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про посольство, то ми ці контакти почали ще всередині літа минулого року - починаючи з кінця липня я провів відео-телефонні розмови з керівництвом компаній Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, а особливо важливою була моя розмова із заступником USAID, який курирує Україну»,- зазначив дипломат.

За його словами, вся попередня підготовка з боку посольства була проведена повною мірою: «Далі справа вже була за Міністерством охорони здоров’я України та іншими нашими міністерствами й відомствами. Це вже питання комерційні - щодо ціни, надійності вакцин».

Єльченко пояснив, що не може коментувати перебіг переговорів, але запевнив, що «ця робота продовжується на фаховому рівні між представниками МОЗ України і відповідних американських компаній». Причому головним чином це іде через офіси компаній у Європі або представництва в Києві.

Окремо посол зауважив, що агентство США з міжнародного розвитку USAID виділило близько двох десятків мільйонів доларів на підготовку інфраструктури для вакцини в Україні та проведення організаційних питань. Він пояснив, що річ не лише в холодильниках, які мають забезпечувати наднизькі температури, а й у підготовці персоналу. «Навіть інфраструктура в деяких американських штатах виявилась неготовою до такої масової вакцинації»,- додав Єльченко.

Відповідаючи на запитання Укрінформу, чи можуть українці розраховувати на американську вакцину принаймні за програмою USAID, Єльченко відповів: «Щонайменше так».

Водночас він додав, що можливі й прямі комерційні контакти, які дозволять раніше отримати вакцину за гроші.

За словами посла, постачання за програмою USAID розраховані передусім на вакцинацію 100 тис. українських медиків, які безпосередньо протистоять пандемії. З них – приблизно дві третини, що перебувають в зоні ООС. А це питання належить не стільки до сфери медицини, скільки безпеки.

«На рівні USAID ми отримали запевнення в тому, що про нас американці не забудуть. У них узагалі Україна стоїть на першому місці в регіоні Східної Європи з точку зору пріоритетності допомоги», - підкреслив посол.

Але для цього, за його словами, потрібно подивитися, якими будуть перші кроки адміністрації Байдена. У цьому контексті дипломат нагадав про розпорядження президента Трампа, що заборонило продаж вакцини за кордон, допоки не буде вакциноване все населення США.

«Байден обіцяв переглянути цю позицію. Якщо це відбудеться, то процес буде значно прискорений», - зауважив Єльченко.

Як повідомлялося, за останніми даними порталу Our World in Data, у світі зроблено майже 42 мільйони щеплень від COVID-19.