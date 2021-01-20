Держава зацікавлена у безплатній вакцинації населення - Ляшко

Українцям не треба звертатися до приватних структур, аби зробити за гроші щеплення проти COVID-19 - держава зацікавлена в безплатній вакцинації всіх верств населення.

Як передає Укрінформ, про це телеканалу "Україна 24" розповів головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені й маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт", - зазначив заступник глави МОЗ.

За його словами, уряд робить усе можливе, щоб вакцинувати громадян віком від 18 років безоплатно двома дозами вакцини.

Ляшко також повідомив, що усіх, кому зробили щеплення, заноситимуть в електронну систему. За його словами, коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Як повідомляв Укрінформ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко 16 січня заявив, що перші вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: йдеться не лише про китайську Sinovac, а й про препарати компаній Pfizer і Moderna.

Раніше група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech на постачання в Україну 5 млн доз препарату проти COVID-19. З них 1,9 млн доз надійдуть у межах закупівлі МОЗ.

Також Україна отримає 8 млн доз вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб.