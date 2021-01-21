СБУ торік нейтралізувала 600 кібератак

Служба безпеки України протягом 2020 року нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Наголошується, що за цей період нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тис. спільнот з мільйонною аудиторією та 21 бот-мережу потужністю близько 60 тисяч акаунтів.

«Завдяки роботі кіберфахівців СБУ до кримінальної відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди було притягнуто 40 осіб і ще 32 фігурантів вже засуджено. В’їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в інтернеті», - поінформували у спецслужбі.

Крім того, в рамках протидії несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж співробітники СБУ викрили схему, яка завдавала масштабних збитків економіці держави. «Її організувало колишнє керівництво Державної податкової служби. Так, збитки державі через різні податкові «скрутки» і конвертцентри оцінюються у 35 млрд гривень», - зазначається в повідомленні.

Кіберфахівці СБУ також викрили шість злочинних груп, які незаконно втручалися у бази даних Мін'юсту і вносили в державні реєстри недостовірну інформацію.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами кіберпідрозділів СБУ розпочато 496 кримінальних проваджень. Із них – 129 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж та автоматизованих систем.

Також за ініціативи СБУ було продовжено санкції стосовно низки російських сайтів і програмних продуктів. Окремо спецслужба направила звернення до компаній Google та Apple щодо блокування заборонених російських додатків на їхніх електронних майданчиках.