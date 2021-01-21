Революція Гідності: 21 січня був день «перемир’я» у запеклих сутичках і молитви

В ніч з 20 на 21 січня 2014 року, під час Революції Гідності, продовжувались зіткнення між євромайданівцями та правоохоронцями.

В результаті сутичок мітингувальники були дещо відтіснені від барикад, але на ранок їм вдалось повернути втрачене, повідомляє Укрінформ.

Близько 9-ї ранку 21 січня на вулицю Грушевського вийшли священнослужителі. Ставши між євромайданівцями та правоохоронцями, вони почали молитися, закликаючи сторони до завершення конфлікту і покаяння. І за майже дві доби безперервних «бойових» дій саме священнослужителям вдалося домогтися перемир'я. Кількадесят мітингувальників розташувалися за барикадою, спорудженою із згорілих міліцейських автобусів. А правоохоронці стали на відстані кількох десятків метрів, прикрившись металевими щитами.

Так, змінюючи один одного, протягом доби священикам вдалося втримати протилежні сторони від силового протистояння.

Проте, вже наступного ранку, 22 січня, «Беркут» пішов у наступ.

Крім того, 21 січня, незважаючи на численні протести й заклики світової та української громадськості, в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» були оприлюднені так звані «диктаторські закони 16 січня».

Більшість законів набрали чинності наступного дня після опублікування, тобто 22 січня - у День соборності України. Оприлюднення цих документів викликало негативну реакцію, як в Україні, так і за кордоном.