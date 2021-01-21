Революція Гідності: 21 січня був день «перемир’я» у запеклих сутичках і молитви

Революція Гідності: 21 січня був день «перемир’я» у запеклих сутичках і молитви

Укрінформ
В ніч з 20 на 21 січня 2014 року, під час Революції Гідності, продовжувались зіткнення між євромайданівцями та правоохоронцями.

В результаті сутичок мітингувальники були дещо відтіснені від барикад, але на ранок їм вдалось повернути втрачене, повідомляє Укрінформ.

Близько 9-ї ранку 21 січня на вулицю Грушевського вийшли священнослужителі. Ставши між євромайданівцями та правоохоронцями, вони почали молитися, закликаючи сторони до завершення конфлікту і покаяння. І за майже дві доби безперервних «бойових» дій саме священнослужителям вдалося домогтися перемир'я. Кількадесят мітингувальників розташувалися за барикадою, спорудженою із згорілих міліцейських автобусів. А правоохоронці стали на відстані кількох десятків метрів, прикрившись металевими щитами.

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Так, змінюючи один одного, протягом доби священикам вдалося втримати протилежні сторони від силового протистояння.

Проте, вже наступного ранку, 22 січня, «Беркут» пішов у наступ.

Крім того, 21 січня, незважаючи на численні протести й заклики світової та української громадськості, в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» були оприлюднені так звані «диктаторські закони 16 січня».

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Більшість законів набрали чинності наступного дня після опублікування, тобто 22 січня - у День соборності України. Оприлюднення цих документів викликало негативну реакцію, як в Україні, так і за кордоном.

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