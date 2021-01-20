Суд пояснив, чому виправдав догхантера Святогора

Шевченківський районний суд встановив, що догхантер Олексій Святогор, окрім безпосередньої участі на теле- та радіопередачах, у яких мали місце його висловлювання щодо фізичного знищення бездомних тварин, будь-яких дій, пов’язаних із виготовленням відеопродукції згаданих передач, не вчиняв.

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба суду, передає Укрінформ.

«Звертаємо увагу, що Святогору О.А. в межах даного кримінального провадження стороною обвинувачення не пред’являлося обвинувачення як у вбивстві тварин, так і в жорстокому поводженні з ними. Слід наголосити, що згідно з ст. 337 КПКУ судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта», - уточнюється у повідомленні.

Тож суд у ході судового розгляду на основі наданих доказів встановив, що Святогор, беручи участь у радіоефірах та в студіях телеканалів – у всіх своїх публічних висловлюваннях пропагував фізичне знищення бездомних тварин.

Разом із тим, як зазначається, самі по собі такі висловлювання Святогора на радіоефірах та в студіях телеканалів не становлять як об’єктивної, так і суб’єктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 300 ККУ.

«Під час судового розгляду судом встановлено, що Святогор, крім безпосередньої участі на теле- та радіопередачах, у яких мали місце його висловлювання на запропоновані теми, будь-яких дій, пов’язаних із виготовленням відеопродукції згаданих передач, не вчиняв. Тобто, він безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо- та відеозаписи, не монтував їх, не записував на будь-які носії інформації та не розповсюджував їх. Зазначене вказує на те, що дії Святогора О.А. не підпадають під склад інкримінованого йому кримінального правопорушення», - поінформували у суді.

Тож, як пояснюють в установі, у зв’язку з недоведеністю в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 300 та ч. 3 ст. 300 ККУ, суд виправдав Святогора.

«Текст вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2021 року направлений до Єдиного державного реєстру судових рішень та буде доступний для ознайомлення після його технічного опрацювання. Шевченківський районний суд м. Києва звертає увагу громадськості на неприпустимість будь-яких проявів неповаги до суду та постановлених судом рішень, що тягнуть за собою юридичну відповідальність», - уточнюється у повідомленні.

У Шевченківському суді зазначили, що правову оцінку судовому рішенню в рамках чинного процесуального законодавства може надати лише суд вищої інстанції, а правом на оскарження вироку наділені виключно учасники судового процесу.

Як повідомлялося, 8 червня 2018 року столична поліція затримала Святогора. Він відомий як жорстокий вбивця бродячих тварин, на його рахунку понад 500 вбивств. Однак догхантер був затриманий не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

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Святогор підозрювався за ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ККУ (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

11 червня 2018 року Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 7 липня включно.

Наприкінці червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва змінив Святогору запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

17 серпня 2018 року справу щодо Святогора направили до суду.

18 січня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив виправдувальний вирок для догхантера Святогора.