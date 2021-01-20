Важливо навчити дітей реагувати на загрози інтернету - Микола Кулеба

Інтернет містить чимало ризиків для дітей, і насамперед батьки повинні навчити їх, як реагувати на ці загрози.

Про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба під час виступу на міжнародній конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Основні ризики дітей в інтернеті – це кібербулінг, шкідливий контент, грумінг. Ще декілька років тому ми говорили про те, що половина дітей страждає від булінгу в школі, і якщо дитину ображають у школі, вона може принаймні сховатися вдома і почуватися в безпеці. Проте якщо булінг відбувається онлайн, вона постійно в небезпеці», - сказав Кулеба.

Він зауважив, що погрози, образи, приниження в інтернеті так само травмують дітей, як і в реальному житті. Але їхнє охоплення і швидке розповсюдження може завдати ще більшої шкоди.

«Грумінг для багатьох досить незвичне слово, але це реально те, що може скалічити життя дитини. Це явище, яке надзвичайно небезпечне, особливо в підлітковому віці, коли найближче оточення дитини її не розуміє. Сторонній людині дуже легко увійти в довіру. Діти охоче знайомляться з дорослими онлайн і навіть погоджуються на зустріч. У ЗМІ все частіше лунають ці повідомлення, приклади українських реалій, зокрема, коли невинне спілкування в мережі закінчилося зґвалтуванням дитини», - зазначив Уповноважений.

Він закликав батьків цікавитися життям своїх дітей, їхніми почуттями, звертати увагу на поведінку, настрій. А також говорити з дітьми про їхнє онлайн-життя та його ризики.

«Одним із ризиків є надсилання своїх інтимних фотографій. Щодо цього у нас є проєкт, який так і називається - Stop_sexтинг. На сайті проєкту можна отримати достатньо інформації про те, як говорити з дитиною, чому це може бути небезпечно, а вчителі можуть знайти уроки для дітей різного віку і пояснити їм основні правила онлайн-безпеки», - поінформував Кулеба.

Водночас він застеріг, що може нашкодити й поведінка батьків, особливо коли вони відмічають геолокацію та розміщують фотографії своїх дітей, адже тоді вони можуть стати об’єктом для злочинців.

Також Кулеба торкнувся теми онлайн-ігор. Він порадив батькам поцікавитися, у що і з ким грає дитина, та збалансувати час її перебування в інтернеті.

Дитячий омбудсмен констатував, що шкідливий контент, зокрема порно, з'являється, навіть коли дитина його не шукає.

«Тому так важливо сьогодні й учителям, і батькам проговорювати ці питання з дітьми, адже середній вік перегляду порнографічного контенту постійно зменшується. І сьогодні це вже менше 11 років. А враховуючи те, що 90% цього контенту зображує агресію і насильство, особливо важливо захистити дітей і дати їм розуміння, що їм непотрібно це переглядати», - порадив Кулеба.

Він зауважив, що говорити про порно з дітьми досить непросто, але це необхідно, щоб навчити їх певних правил поведінки і показати свою підтримку.

«Не думайте, що хтось інший розкаже вашій дитині про ці небезпеки і загрози. Ніхто, крім вас, не захистить вашу дитину», - констатував дитячий омбудсмен.