Безпека дитини в інтернеті пов’язана із ситуацією як у сім’ї, так і в країні - ЮНІСЕФ

Безпека дитини в інтернеті тісно пов’язана із ситуацією як в сім'ї, так і в країні.

Про це на круглому столі “Цифрова година” (Digital Homeroom), присвяченому Дню безпечного інтернету 2020 в Укрінформі сказала керівник Програми захисту дітей, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародний експерт Наіра Авєтісян.

“Дуже часто піднімається питання булінгу (в інтернеті — ред.), але дуже рідко я чую, що булінг пов’язують із ситуацією, яка складається в країні, в сім’ї. Булінг і є те, що відбувається навколо дитини в школі, в сім’ї, в країні. Якщо дитина знаходиться в громаді, середовищі, де насильство, знущання, сексуальне насильство є прийнятними нормами, то великі шанси того, що в онлайні дитина також стане жертвою таких знущань. Ми маємо також не забувати, що інтернет не створив нових злочинів проти дитини — сексуальне знущання чи експлуатація існували ще до того, як дитина потрапила в інтернет. Але нові можливості, нові шляхи відкриваються для злочинців за допомогою інтернету”, - сказала Авєтісян.

Вона наголосила, що питання безпеки в інтернеті стосується перш за все контенту, контактів і кодексу поведінки. Тому як для державних установ, так і для громадських чи міжнародних організацій, які опікуються питаннями безпеки в інтернеті, важливо розуміти, які саме діти потрапляють у категорію ризику. Також важливе спільне для дітей та дорослих, батьків розуміння того, що може становити загрозу в інтернеті.

За її словами, зараз найбільшим викликом для батьків є те, що діти більше часу проводять у смартфонах, а не за персональними комп’ютерами. І це заважає батькам здійснювати моніторинг дій дітей в інтернеті. Найбільше часу в інтернеті проводять діти та молодь віком від 15 до 24 років.

Водночас, за словами Авєтісян, доступ до інтернету надає дітям і молоді більш широкі можливості для навчання та пошуку роботи, а відтак і для подальшого розвитку та зростання. Зараз майже 30% дітей і молоді в світі не мають доступу до інтернету, їх можливості звужені, тому країни, особливо ті, які борються з бідністю, мають подбати про рівний доступ до інтернету.