Виші самі вирішать, чи повертати студентів за парти після локдауну - Шкарлет

Вищі навчальні заклади самі визначать формат роботи після 24 січня.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Позиція МОН наступна: за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно. Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання", - наголосив Шкарлет.

За словами міністра, низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження 8-24 січня.

У період з 8 по 24 січня державні та комунальні заклади освіти перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули.