В Україні збираються зупинити реформу інтернатів - дитячий омбудсмен

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба не підтримує зміни до «Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки» та звертається з цього приводу до Міністерства соціальної політики й Кабінету Міністрів України.

Як передає Укрінформ, про це він поінформував на своїй сторінці у Фейсбуці, де оприлюднив відповідний лист до Міністерства соціальної політики.

«У мій офіс на погодження надійшов проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України, прийняття якого фактично припинить реформу інтернатів… Для мене це означає бажання уряду залишити все, як було раніше, замість того, щоб спрямувати зусилля на розвиток доступних освітніх, медичних і соціальних послуг, зміцнення і збереження сім`ї для дитини. Тобто, є проблема в родині з дитиною (немає доступної послуги, бідність, небажання виховувати дитину тощо) - вези дитину в інтернат», - наголосив Кулеба.

За його словами, Мінсоцполітики пропонує «відтермінувати» до 2026 року припинення влаштування до інтернатів дітей віком до 3-х років, що було передбачено стратегією до 2020, як один із ключових пріоритетів.

«Саме на дітей цього віку інституційний догляд впливає найбільш травматично, про що говорять численні дослідження! В Україні у 2019 році 1 639 дітей віком до 3-х років були влаштовані в інтернати. Я абсолютно впевнений, що держава має достатньо ресурсу, щоб створити належні умови для цих дітей і не допустити потрапляння їх в заклади», - зазначив уповноважений з прав дітей.

Він додав, що розпорядженням виключаються із реформи 70% інтернатних закладів системи освіти - це спеціальні та спеціалізовані заклади, у складі яких є пансіон.

«Фактично, реформа звужується лише до будинків дитини (реформу яких відтерміновують до 2026 року), дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту (для дітей з важкими формами інвалідності) та дитячих будинків системи освіти (в яких станом на 01.01.2020 залишилось 1 057 дітей, що є менш ніж 1% від загальної чисельності дітей в інтернатах)», - зауважив Кулеба.

Він додав, що окремі депутати борються за систему інтернатів з цілодобовим перебуванням в них дітей, вважаючи прийнятним розлучення дитини з батьками.

«Мені було б зрозуміло, якби ці депутати, діючи у найкращих інтересах дитини, разом з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України спрямували свої зусилля на зміцнення спроможності системи захисту дітей, щоб спеціальна освіта стала доступною для дитини не шляхом поміщення її в інтернат/пансіон на проживання, а шляхом підвезення дитини до закладу, розвитком інклюзивної освіти, фінансування послуг асистента дитини, харчування дітей, реабілітаційних послуг, запровадження субвенції з державного бюджету на фахівців з соціальної роботи в громадах», - зазначив Кулеба.

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Він також поінформував, що станом на 1 січня 2020 року в 286 спеціальних закладах освіти перебувало 34 947 дітей, з яких 20 837 там не лише навчалися, а й проживали. Водночас у 79 закладах спеціалізованої освіти знаходилося 22 273 дитини, із яких 13 611 там проживали.

«Зміни ж до стратегії, які пропонує Мінсоцполітики, фактично повертають нас у радянське минуле, коли у дитини з інвалідністю не було іншого вибору, як жити в інтернаті, без батьків, та бути ізольованою від суспільства», - підкреслив уповноважений.

Він додав, що ці зміни «стануть сигналом для новостворених територіальних громад, що послуги вже можна не розвивати, а, як і раніше, просто направляти дітей в інтернати».

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року Міністерство соціальної політики України винесло на громадське обговорення розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки». Обговорення триватиме до 16 лютого 2021 року.