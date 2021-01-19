В Україні за добу - 3 939 випадків COVID-19

В Україні станом на 19 січня лабораторно підтверджено 1 167 655 випадків COVID-19, з них за добу - 3 939.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 177 пацієнтів, одужали – 177.

Крім того, за добу госпіталізовано 801 особа. Здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

Зазначається, що захворіло 1 167 655 осіб. Водночас зафіксовано 21 046 летальних випадків від COVID-19. Проведено 5 983 122 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Фото: Андрія Скакодуба