СOVID-19 провокує проблеми з кишківником – гастроентеролог

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів лікар-гастроентеролог вищої категорії Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради Євгеній Дубівка.

«Зараз щоденно підходять післяковідні пацієнти. Когось турбує кишківник, у когось болить шлунок, підшлункова, хтось узагалі в астенії (виснаження). Є наукові дані, що у кожному 5-му випадку при ковіді болить живіт. Це можуть бути кишкові болі, явища диспепсії (печія, нудота, метеоризм), у деяких пацієнтів хвороба протікає без температури і кашлю, але з потужними кольками у животі. Реагує здуттям, болями, у когось послаблюється стілець, а в когось навпаки – формується схильність до закрепів. У декого загострюються коліти. В окремих випадках, а ми це вже бачили двічі, після ковіду проявилося одне з найважчих у медицині захворювань – неспецифічний виразковий коліт, коли з’являються часті проноси з кров’ю", - зазначив Дубівка.

За його словами, кишківник має більше значення, ніж печінка, підшлункова, шлунок і всі інші органи, разом взяті. Геном кишкових бактерій, якого 3-4 кілограми, у десятки разів перевищує людський геном, тобто генів у бактерій більше, ніж у господаря.

Окрім того, кишківник відповідає за чверть імунітету людину, а за даними досліджень, його мікробіота формує наш настрій.

"До кінця не відомо, що відбувається у кишківнику при коронавірусі. Якщо він нормально виділяє свої імунні речовини, захисна активність зростає. Розумієте, треба думати не тільки про маску, миття рук і аби не терти пальцями очі, а щоб і кишківник гарно працював", - додав лікар.