Безсимптомні хворі відповідальні за 50% нових випадків COVID-19

Безсимптомні хворі на COVID-19 відповідальні за щонайменше 50% нових випадків передачі коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження двох співробітників Центру з профілактики та контролю захворювань у США, опублікованого в JAME Network.

Під час досліджень потенційних поширювачів коронавірусу розділили на три групи: досимптомні хворі, безсимптомні та симптомні. Після цього вчені змоделювали, за скільки випадків COVID-19 буде відповідальна кожна група в залежності від часу, коли вони найбільш заразні.

Як виявилося, в більшості сценаріїв досимптомні та безсимптомні люди відповідальні за щонайменше 50% нових інфікувань. Саме тому так необхідно дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.