Вакцина Pfizer ефективна від нових мутацій COVID-19

Вакцина Pfizer ефективна від нових мутацій COVID-19

Дослідження
Укрінформ
COVID-вакцина BioNTech /Pfizer працює проти мутованих варіантів коронавірусу, виявлених у Великій Британії та Південній Африці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на попереднє дослідження компанії Pfizer і наукових співробітників Техаського університету.

Дослідження показало, що вакцина ефективна в нейтралізації вірусу з так званою мутацією N501Y шипового білка.

Крім цього, за словами провідного фахівця компанії Pfizer у галузі розробки вакцин Філа Дормітцера, вакцина також бореться з 15 іншими видами мутацій вірусу SARS-CoV-2.

«Отже, ми протестували 16 різних мутацій, і жодна з них не зробила істотного впливу (на дію вакцини - ред.)», - сказав Дормітцер.

У той же час, автори дослідження зазначили, що результати дослідження Pfizer ще не пройшли рецензування та потребують подальших клінічних тестів.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня Європейське медичне агентство (EMA) дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech / Pfizer, яка була визнана як безпечна і ефективна. З 27 грудня в більшості європейських країн були зроблені перші щеплення від коронавірусу з використанням цієї вакцини.

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