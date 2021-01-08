Вакцина Pfizer ефективна від нових мутацій COVID-19

COVID-вакцина BioNTech /Pfizer працює проти мутованих варіантів коронавірусу, виявлених у Великій Британії та Південній Африці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на попереднє дослідження компанії Pfizer і наукових співробітників Техаського університету.

Дослідження показало, що вакцина ефективна в нейтралізації вірусу з так званою мутацією N501Y шипового білка.

Крім цього, за словами провідного фахівця компанії Pfizer у галузі розробки вакцин Філа Дормітцера, вакцина також бореться з 15 іншими видами мутацій вірусу SARS-CoV-2.

«Отже, ми протестували 16 різних мутацій, і жодна з них не зробила істотного впливу (на дію вакцини - ред.)», - сказав Дормітцер.

У той же час, автори дослідження зазначили, що результати дослідження Pfizer ще не пройшли рецензування та потребують подальших клінічних тестів.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня Європейське медичне агентство (EMA) дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech / Pfizer, яка була визнана як безпечна і ефективна. З 27 грудня в більшості європейських країн були зроблені перші щеплення від коронавірусу з використанням цієї вакцини.