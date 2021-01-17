На першому етапі будуть вакциновані медики, будинки для літніх та військові – депутат

На онлайн-нараді народних депутатів з парламентської фракції "Слуга народу" з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим йшлося про те, що на першому етапі вакцинації від СOVID-19 буде вакциновано 367 тис. громадян, на другому - 2,5 млн.

Про це, передає Укрінформ, повідомив народний депутат України з фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організаці державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура в Телеграмі.

"У продовження про нараду зі Степановим. Перший етап вакцинації - 367 тис громадян: лікарі, медики, будинки для людей похилого віку, військові в зоні ООС. Другий етап - 2,5 млн громадян, старт якого за словами Степанова можливий в кінці березня", - написав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація населення в Україні від коронавірусу почнеться у другій половині лютого. Очікується поставка 910 тис. доз вакцини.

Очікується, що якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, в Україні згідно з контрактом завезуть 700 тис доз. Ще 210 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає в першій половині лютого в рамках ініціативи СOVAX.